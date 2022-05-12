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11 мая на Донбассе ВСУ отбили 9 атак врага
12.05.2022 08:00
В течение текущих суток, 11 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. Об этом сообщает пресс-центр ОС.
В частности, украинские защитники уничтожили 8 танков, 6 единиц боевой бронированной техники, 5 автомобилей врага и одну зенитную установку.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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