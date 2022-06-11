10 июня на Донбассе отбиты 14 атак врага

11.06.2022 09:00

10 июня украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 14 атак врага. Об этом сообщает пресс-центр ОС.

"Вдоль всей полосы обороны враг применяет по позициям наших войск боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем. Оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам, инфраструктуры", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

• 4 танка;

• 2 артиллерийские системы;

• 11 боевых бронированных машин;

• 3 единицы автомобильной техники;

• 1 склад с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".