В оккупированной Амвросиевке прогремели взрывы (ВИДЕО)

18.08.2022 11:00

Во временно оккупированной Амвросиевке Донецкой области ночью прогремели взрывы и начался пожар с последующей детонацией. Об этом сообщают местные паблики.

В соцсетях опубликовали видео пожара на одном из объектов в Амвросиевке, на котором слышны звуки детонации, предположительно, это мог быть склад боеприпасов оккупантов.