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В оккупированной Амвросиевке прогремели взрывы (ВИДЕО)
18.08.2022 11:00
Во временно оккупированной Амвросиевке Донецкой области ночью прогремели взрывы и начался пожар с последующей детонацией. Об этом сообщают местные паблики.
В соцсетях опубликовали видео пожара на одном из объектов в Амвросиевке, на котором слышны звуки детонации, предположительно, это мог быть склад боеприпасов оккупантов.
Теги: Амвросиевка, взрыв, боеприпасы, склад, оккупанты
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