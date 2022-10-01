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Архив - Донецкая область

Зеленский заявил об успехах ВСУ на Донбассе

01.10.2022 08:00
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Зеленский заявил об успехах ВСУ на Донбассе

ВСУ имеют существенные результаты на Донбассе, сообщил Зеленский в своем вечернем видеообращении.
"Имеем существенные результаты на востоке нашей страны. Об этом уже достаточно публичной информации. Все слышали, что происходит в Лимане Донецкой области. Это шаги, которые значат для нас много. И я благодарю всех наших бойцов за реализацию этого элемента нашего оборонного замысла! Мы должны освободить всю нашу землю, и это будет лучшим доказательством того, что международное право и человеческие ценности не сломать ни одному государству-террористу - даже такому наглому, как Россия", - заявил президент.



Теги: Донбасс, успех, ВСУ, Лиман (Красный Лиман), Зеленский
 
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