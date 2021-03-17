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Шахтер сократил количество билетов на матч с Ромой
В четверг, 18 марта, донецкий Шахтер примет римскую Рому в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. На этот поединок разрешено пускать зрителей, однако, по словам коммерческого директора "горняков" Дмитрия Кириленко, клуб принял решение сократить количество билетов из-за эпидемиологической ситуации в Киеве, передает iSport.ua.
"Хотел бы отметить, что, учитывая ухудшение эпидемиологической обстановки в Киеве в частности и в Украине в целом, мы решили ограничить количество билетов на матч 20% вместимости стадиона.
Здоровье - первоочередная ценность, поэтому, несмотря на разрешение принять до 22 тысяч болельщиков (30% вместимости НСК Олимпийский), мы снизили цифру до 20% - это около 14 тысяч максимум.
Еще не все билеты проданы, и сейчас есть последняя возможность их приобрести. В целом мы ожидаем около 14 тысяч болельщиков на матче с Ромой, чья поддержка должна помочь команде в ответственной игре", - отметилил Кириленко.
Теги: билеты, ФК "Шахтёр", НСК "Олимпийский", Рома
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