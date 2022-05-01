Последние новости раздела
- Хайдук - Шахтер. Анонс благотворительного матча12:00
- Шахтер опубликовал видеообзор нетранслировавшегося матча с Антальяспором (ВИДЕО)13:00
- Шахтер обыграл Антальяспор в благотворительном матче13:00
- Антальяспор – Шахтер. Анонс благотворительного матча13:00
- "Шахтер" провел третий матч благотворительного турне12:00
- Фенербахче - Шахтер: когда и где смотреть благотворительный матч13:00
- Шахтер обыграл Лехию в благотворительном матче (ВИДЕО)12:00
- Анонс благотворительного матча "Лехия" – "Шахтер"17:00
- ФК «Шахтер» собрал на благотворительном матче с «Олимпиакосом» более 3 млн гривень13:00
- "Шахтер" сыграл первый матч благотворительного турнира13:00
Хайдук - Шахтер. Анонс благотворительного матча
01.05.2022 12:00
Сегодня, 1 мая, донецкий Шахтер проведет благотворительный матч против хорватского Хайдука из Сплита, сообщает официальный YouTube-канал клуба.
Очередная игра турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine пройдет на поле стадиона Полюд. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву. Следить за событиями матча в прямом эфире можно будет на телеканале Футбол 1, YouTube-канале телеканалов Футбол 1/2/3 и сервисе OLL.TV.
Теги: Хорватия, матч, ФК "Шахтёр", благотворительный тур, анонс
Читайте также:
- Шахтер обыграл Антальяспор в благотворительном матче
- Матч "Шахтер" - "Вольфсбург" перенесен на неопределенный срок
- Стаховский уступил итальянцу в первом круге турнира в Умаге
- Лига чемпионов. Игроков "Динамо" "скосили" болезни и травмы
- УПЛ отменила матч "Ингулец" - "Шахтер" из-за непригодности поля
- Лига Европы: со Словенией и Хорватией разобрались
- ВСУ на Донбассе 30 апреля отбили 9 атак врага09:00
- С "Азовстали" удалось эвакуировать 20 гражданских08:00
- Рашисты обстреляли жилой квартал Доброполья17:00
- СБУ разоблачила вражескую агентурную сеть в Луганской области15:00
- Глава ЛугОГА запретил посещение кладбищ в поминальные дни13:00
- На Луганщине оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы11:00
- Киберполиция выявила мошенника, обещавшего вывоз из Мариуполя10:00
- На Донбассе за сутки украинские защитники отбили 14 атак врага09:00
- Опубликовано видео с места взрыва в здании "народной милиции" Кременной (ВИДЕО)15:00
- На Луганщину привезли гуманитарную помощь из Львовской области13:00
- Хайдук - Шахтер. Анонс благотворительного матча12:00
- Анджелина Джоли приехала во Львов и пообщалась с беженцами с Донбасса (ВИДЕО)10:00
- ВСУ на Донбассе 30 апреля отбили 9 атак врага09:00
- С "Азовстали" удалось эвакуировать 20 гражданских08:00
- Рашисты обстреляли жилой квартал Доброполья17:00
- СБУ разоблачила вражескую агентурную сеть в Луганской области15:00
- Глава ЛугОГА запретил посещение кладбищ в поминальные дни13:00
- На Луганщине оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы11:00
- Киберполиция выявила мошенника, обещавшего вывоз из Мариуполя10:00
- На Донбассе за сутки украинские защитники отбили 14 атак врага09:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- В оккупированном Донецке отменили "парад" в День Победы
- Опубликовано видео с места взрыва в здании "народной милиции" Кременной (ВИДЕО)
- Эвакуация с Азовстали запланирована на сегодня - СМИ
- В оккупированном Донецке горит нефтебаза
- Рашисты обстреляли жилой квартал Доброполья
- СБУ разоблачила вражескую агентурную сеть в Луганской области
- Фонд Ахметова отправил в Кривой Рог 10 тысяч продуктовых наборов для переселенцев
- На Донбассе ВСУ отбили девять атак врага за сутки
- На Донбассе ВСУ отбили 6 атак врага за сутки
- Глава ЛугОГА запретил посещение кладбищ в поминальные дни