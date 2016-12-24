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На Северном полюсе зафиксирована рекордная "жара"
24.12.2016 15:30
На Северном полюсе в декабре была зафиксирована рекордно высокая температура: средние показатели были превышены на пять градусов, сообщает Новое время.
Ученые опасаются, что благодаря потокам теплого воздуха из Северной Атлантики на католическое Рождество температура может побить и этот рекорд.
В результате температура может подняться до нуля градусов, что на 20 градусов выше температурной нормы.
Отмечается, что летом толщина ледового покрова в Северном Ледовитом океане также уменьшилась до почти рекордных показателей. По исследованиям ученых, что не по сезону теплая погода в Арктическом регионе непосредственно связана с антропогенными изменениями климата.
Теги: температура, рекорд, Северный Полюс
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