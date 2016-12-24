На Северном полюсе зафиксирована рекордная "жара"

24.12.2016 15:30

На Северном полюсе в декабре была зафиксирована рекордно высокая температура: средние показатели были превышены на пять градусов, сообщает Новое время.

Ученые опасаются, что благодаря потокам теплого воздуха из Северной Атлантики на католическое Рождество температура может побить и этот рекорд.

В результате температура может подняться до нуля градусов, что на 20 градусов выше температурной нормы.

Отмечается, что летом толщина ледового покрова в Северном Ледовитом океане также уменьшилась до почти рекордных показателей. По исследованиям ученых, что не по сезону теплая погода в Арктическом регионе непосредственно связана с антропогенными изменениями климата.