Ученые "разбудили" микробов, проспавших 50 тысяч лет

19.02.2017 10:00

В одной из пещер Мексики исследователи обнаружили древние микроорганизмы, возраст которых может превышать 50 тысяч лет, информирует replyua.net.

Микробы были обнаружены на глубине около трехсот метров в Пещере кристаллов, которая находится в штате Чиуауа, вблизи города Найка. По словам исследователей, около семи лет назад ученые брали пробы жидкости, которая была внутри кристаллов, а позже в лаборатории эксперты «пробудили» микроорганизмы и вырастили новую микробиологическую культуру. Эти микробы оказались похожими на те, что населяют пещеру в настоящее время, однако у них имеются генетические различия. По словам авторов исследования, это открытие может изменить все представления об эволюции микроорганизмов на планете.

Сама по себе пещера в Мексике также представляет огромный интерес для исследователей. В ней находятся огромные кристаллы селенита – одной из разновидностей гипса. Влажность в пещере достигает 90 процентов, а температура – 48 градусов Цельсия. В таких условиях человек сможет жить не больше 30 минут, утверждают ученые.