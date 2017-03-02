В Антарктиде рекордно потеплело

02.03.2017 10:40

Антарктида установила новый рекорд высокой температуры - 17,5 градусов по Цельсию. Об этом в среду, 1 марта, заявили ученые Всемирной метеорологической организации, сообщает ТСН.

Интересно, что рекорд был установлен еще 24 марта 2015 года на аргентинской исследовательской базе Esperanza, расположенной недалеко от северной части Антарктического полуострова. Отметим, это не редкость, чтобы показатели мировой погоды и климатических данных проверялись несколько лет.

Новый рекорд побил предыдущий, который составлял 15 градусов по Цельсию и был установлен 5 января 1974 года.

Впрочем, в то время как рекорд для антарктического континента составляет 17,5 градусов по Цельсию, для всего антарктического региона он составляет 19,78 градусов, и был установлен на крошечном острове Сигне в январе 1982 года.