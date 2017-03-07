Ракета с украинским двигателем вывела на орбиту европейский спутник

07.03.2017 10:30

С космодрома Куру во Французской Гвиане запущена ракета Vega. Носитель с украинским двигателем вывел на орбиту спутник Sentinel-2B программы Copernicus, реализуемой ЕКА (Европейское космическое агентство) по инициативе Европейской комиссии, сообщает «Лента.Ру».

Старт произведен во вторник, 7 марта, в 01:49 по Гринвичу (04:49 по Москве). От верхней (четвертой) ступени отделение 1,1-тонного аппарата произошло через примерно 58 минут после пуска носителя.

Цель запуска спутника Sentinel-2B — наблюдение за состоянием поверхности Земли и его изменениями.