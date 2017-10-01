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Ученые поймали загадочный сигнал из космоса
01.10.2017 19:45
Немецким исследователям удалось поймать таинственный и невероятно мощный радиосигнал, идущий из отдаленной галактики. По предварительной информации, источник этого сигнала расположен в 400 миллионах световых лет от нас.
Стоит отметить, что подобные события происходили и раньше.
Однако специалисты обычно не сразу выдвигают теории о том, что могло послужить источником радиосигнала. Им может оказаться как пульсация карликовой звезды, так и взрыв сверхновой. Разумеется, не исключено, что он был послан внеземной цивилизацией.
В настоящее время ученые занимаются тщательным изучением зафиксированного сигнала. Они пытаются раскрыть секрет его происхождения.
Источник: vlasti.net
Теги: Донбасс, космос, ученые, сигнал
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