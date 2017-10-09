Ученые предрекают новою волну магнитных бурь

09.10.2017 09:15

В скором времени Землю накроет волна невидимых волн.



Ученые исследовательского центра изучения солнечной активности заявили, что Землю ожидает новая волна магнитных бурь в конце октября текущего года.

По словам экспертов, произойдет сразу две волны природного явления. По словам специалистов, первая магнитная буря произойдет 22 октября, и ее сила оценивается как явление средней мощности, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.



В отличие от предшественницы, 24 октября произойдет более серьезное природное событие высокой мощности, от чего могут пострадать метеозависимые жители планеты. В первую очередь, ученые сообщили о пике обострений хронических заболеваний, а также скачках давления и пульса.



Исследователи объясняют, что такие явления происходит по причине того, что Солнце находится в разных циклах активности, а изменения способствуют возникновению вспышек на Светиле и последующим магнитным бурям, что и происходит на планете. По мнению экспертов, от таких происшествий пострадают и обычные граждане, которым необходимо быть предельно внимательными на дороге и при выполнении серьезных обязанностей на работе.