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Ватикан выпустил четки с «умным» крестом
17.10.2019 10:30
Ватикан выпустил электронные четки Click to Pray, которые активируются, если перекреститься. С помощью гаджета в Ватикане рассчитывают привлечь как можно больше молодежи к католической вере, сообщает InfoResist.
Электронные четки изготовлены из черных агатовых и гематитовых бусин, а также «умного» креста, в который встроен чип. Устройство, которое можно носить как браслет, через Bluetooth синхронизируется с мобильным приложением, доступным для iOS и Android. Приложение содержит персонализированный религиозный контент, тексты и аудиозаписи католических молитв для обучения. Также устройство следит за физической активностью владельца.
Стоимость «умных четок», которые уже поступили в продажу, составляет 99 евро.
Теги: Ватикан, смартфон, крест
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