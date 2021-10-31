Минцифры упростило получение COVID-сертификата в "Дії"

31.10.2021 15:00

В приложении и на портале госуслуг "Дія" упростили получение COVID-сертификата. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации 31 октября.

"Правительство упростило получение COVID-сертификатов в "Дії". Теперь для этого не нужна электронная подпись, в частности, и "Дія.Підпис", для которого требовалось подтверждение лица с помощью Photo ID. Теперь достаточно будет пользовательского соглашения", – сообщили в ведомстве.

В Минцифры отметили, что приложение нужно обновить, чтобы функция стала доступной.

"Теперь украинцам не нужно иметь е-подпись, чтобы сгенерировать COVID-сертификат, как на портале, так и в приложении Дія" – достаточно будет авторизации через BankID или Mobile ID", – говорится в сообщении.