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Архив - Наука и технологии

На портале "Дия" появились 3 новых COVID-сертификата

21.12.2021 12:00
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На портале "Дия" появились 3 новых COVID-сертификата

Для украинцев стали доступны новые COVID-документы на портале "Дия". Теперь можно сгенерировать сертификаты на основании отрицательного ПЦР-теста, о выздоровлении, для детей в возрасте от 12 лет. Об этом сообщают на странице приложения "Дия" в Telegram-канале.
Чтобы получить сертификат на портале "Дия", нужно:

  • авторизироваться удобным для вас способом;
  • нажать Услуги — Здоровье — COVID-сертификаты;
  • выбрать нужный тип сертификата;
  • поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных.

Разработчики напомнили, что сертификаты с портала "Дия" можно распечатать или сохранить на свой гаджет в формате PDF.



Теги: сертификат, COVID-19, Дия
 
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