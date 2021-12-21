На портале "Дия" появились 3 новых COVID-сертификата

21.12.2021 12:00

Для украинцев стали доступны новые COVID-документы на портале "Дия". Теперь можно сгенерировать сертификаты на основании отрицательного ПЦР-теста, о выздоровлении, для детей в возрасте от 12 лет. Об этом сообщают на странице приложения "Дия" в Telegram-канале.

Чтобы получить сертификат на портале "Дия", нужно:

авторизироваться удобным для вас способом;

нажать Услуги — Здоровье — COVID-сертификаты;

выбрать нужный тип сертификата;

поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных.

Разработчики напомнили, что сертификаты с портала "Дия" можно распечатать или сохранить на свой гаджет в формате PDF.