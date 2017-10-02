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Архив - Открытия и исследования

На Луне хотят построить деревню

02.10.2017 08:55
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На Луне хотят построить деревню

Ученые Европейского космического агентства ESA хотят построить на Луне деревню. 

Тема об этом поднималась на конгрессе планетарной науки, который состоялся в Аделаиде, передает Хроника.инфо со ссылкой на Vladtime.

Астрономы постоянно говорят о необходимости освоения различных космических объектов. В будущем ученые планируют колонизировать Марс. Для этого специалисты собираются превратить Луну в некий перевалочный пункт, способный облегчить миссии к Красной планете. 

Предварительно ученые проведут ряд исследований на естественном спутнике Земли. После тщательного изучения на Луне построят полноценную деревню. На протяжении последних 17 лет человечество медленными, но уверенными шагами приближается к колонизации Марса. Для начала специалисты хотят создать населенный пункт на Луне. 

Это существенно облегчит задачу освоения Красной планеты Солнечной системы. По словам экспертов, человечество стоит на пороге великих свершений в плане исследования космоса. Жители Земли выходят на новый уровень технической подготовки, который позволит фантастику превратить в реальность.



Теги: Донбасс, Луна, деревня
 
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