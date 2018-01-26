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Ученые назвали ожирение заразным заболеванием
26.01.2018 09:33
Американские исследователи нашли признаки инфекционного заболевания у ожирения.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Science Alert. Отмечается, что были изучены факторы социального окружения на вес более 1,1 тысячи детей, живущих с 1,3 тысячами взрослых, после чего выяснилось, что продолжительное общение со страдающими от ожирения людьми увеличивает риски увеличения индекса массы тела.
Исследователи считают, что главным фактором развития ожирения является взаимоотношения между людьми, которые способны привести к формированию вредных привычек.
Источник: https://news.online.ua
Теги: Донбасс, здоровье, вирус, ожирение
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