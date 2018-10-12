7 снов, которые снятся к счастью

12.10.2018 07:46

Есть несколько сновидений, которые сулят удачу и процветание. Их нужно запомнить, чтобы не упустить возможности достичь желаемого в короткий срок.

Сны часто являются отражением реально пережитых событий, однако в определенное время каждый человек может увидеть не просто сон, а подсказку или знак. Сновидения могут быть черно-белыми, и на них нужно обратить особое внимание. Эксперты рекомендуют вести дневник снов, чтобы не упустить шанса заглянуть в будущее и получить ответы на интересующие вопросы.

Яркие солнечные лучи во сне сулят скорую радость в жизни. Яркий луч, указывающий вперед, говорит о новых возможностях. Сияющее солнце на голубом небосводе — радостная новость, известие о скорой прибыли. Лучи, касающиеся человека во сне, — к обретению богатства.

Красивый сад, в котором цветут плодовые деревья, — к счастью. Ухоженная земля и обилие рассады — к прогрессу в деловых отношениях и расширению бизнеса. Обилие фруктов на деревьях — счастье в личной жизни, благополучие семьи и дома. Дом в конце сада и счастливый смех снятся к разрешению любых конфликтов и счастью, а также к пополнению в семье.

Высокая гора, на которую взбирается человек во сне, — к скорому успеху. Счастье в жизни будет у тех, кто дойдет до самой вершины и посмотрит вдаль. Яркое солнце над горой — прибавка к заработной плате.

Грызуны или насекомые, разбегающиеся из-под ног или попавшие в ловушки, — к исцелению от болезней, победе над недоброжелателями и клеветой. Счастливый сон сулит удачу в любом деле и отсутствие препятствий на пути к заветной цели.

Много меда снится к удаче и счастью. Есть мед — быть счастливым на долгие годы. Лакомство в сотах предвещает удачу в личной жизни, а льющийся в банку мед сулит удачу в домашних хлопотах.

Дирижировать оркестром — к успехам в жизни. Сон сулит благоприятное время для перемен. Человек сможет сделать правильный выбор, который приведет его к счастью.

Лететь в самолете и удачно приземлиться или быть за штурвалом — к удаче в деловой сфере. Такой сон сулит успех в любом деле, за которое возьмется человек.

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru



