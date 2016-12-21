Ольга Фреймут снялась в российском "мыле": украинскую инспекторшу намочили и раздели прямо в кадре. ВИДЕО

21.12.2016 20:57

Украинская телеведущая, известная своими скандальными ревизиями украинских отелей, ресторанов и других заведений сферы обслуживания, снялась в российском сериале "Отель Элеон", раздевшись догола. Фанаты ведущей в шоке от сотрудничества Фреймут с россиянами, пишет Диалог UA.

По сценарию, Ольга Фреймут играет привычную для себя роль - ревизора, который приезжает с камерами, чтобы проверить отель. Но вот говорит украинская телеведущая по-русски, хотя не своим голосом.

Кроме того, телеведущая снялась в довольно пикантных сценах в постели...

В Сети взбешены поступком Фреймут.

"Кто как умеет так и зарабатывает. Как говорят деньги не пахнут", - пишет неизвестный пользователь.

А Степан Немой написал такое: "К сожалению, должен констатировать неутешительное, характерное для наших "телезвйозд". Перейти зарабатывать деньги в идеологической сфере вражеской страны? Кто сказал: за кусок гнилой колбасы ты и мать продашь..."