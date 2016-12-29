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Печерский суд вернул Януковичу украденные деньги
Печерский суд Киева снял арест со средств троих физлиц в сумме 15 миллионов долларов на счетах в ПАО «Всеукраинский банк развития», который принадлежит сыну экс-президента Александру Януковичу.
Об этом сообщает «Украинская правда».
В прошлом году суд наложил арест на эти средства по факту незаконного кредитования региональных железных дорог банком сына экс-президента Виктора Януковича – Александра.
Тогда под арест попали счета самого сына экс-президента, четырех компаний, а также 32 физлиц, среди которых были работники самого банка. Всего арестовано 2,75 млрд грн.
Напомним, ранее сообщалось, что старший сын экс-президента Виктора Януковича Александр угольно-обогатительные фабрики «Украина», «Комсомольская» и «Россия» передал в собственность структур Виталия Кропачева.
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, деньги, суд, Янукович
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