Рукотворное чудо

31.12.2016 07:10

Если бы каждый из нас совершил по одному мелкому хорошему делу, сколько бы было вокруг нас чудес!

Начало

Едва выйдя из-за угла, Ася поняла, что зря волновалась. Очереди возле банкомата не было. Неловко держа в одной руке большой пакет, еловые ветки и ладошку вертящегося во все стороны мальчишки лет пяти, другой рукой стоящая перед банкоматом женщина нажимала на кнопки. Ася ускорила шаг, чтобы получить деньги сразу за ней. До конца перерыва оставалось минут пятнадцать, а шеф на опаздывающих взирал с недовольством, и предпраздничный день не был бы признан достойным оправданием.

Приблизившись, Ася услышала, как мальчишка монотонно тянул: «Хочу чипсов… Ты обещала…». Женщина перехватила пакет освободившейся рукой, вздохнув, пробормотала несколько невнятных слов и повела сынишку прочь.

Ася быстрым движением подняла карточку и заметила, что из прорези торчит край карточки предыдущей клиентки. «Ремня тебе, а не чипсов!» - сердито подумала Ася о маленьком вымогателе, догадавшись, что его нытьё оказалось причиной материнской забывчивости. Вынув чужую карточку, она оглянулась. Женщина с мальчишкой отошли довольно далеко, но их ещё можно было догнать, если пойти следом немедленно. «Да ладно! Потом в банк занесу, ей отдадут, - подумала Ася. Уж очень не хотелось в тот момент, когда зарплата была совсем рядом, всё бросать и догонять растеряшу. - Да и сапоги скользят. Навернусь ещё…».

Последние слова, впрочем, уже додумывала на ходу, спеша по скользкой дорожке за удаляющейся парочкой…

Рассыпавшиеся мандарины

На маникюре надо было быть через час. Опаздывать нельзя: перед праздником «окна» ни у одного мастера не будет. Оля хмуро посмотрела на хныкающего сына. «Не сейчас. Я спешу, а надо ещё успеть тебя к бабушке завести, - постаралась прервать его нытьё. - Вечером куплю. Да и вообще чипсы вредные!» Ответом ей стало более громкое гудение сына.

Прокручивая в голове список дел, Оля не сразу услышала крик за спиной. И лишь когда голос зазвенел рядом, удивлённо повернула голову. «Вы карточку в банкомате забыли! - запыхавшаяся девушка протягивала Оле банковскую карту. - Можно было бы в банк отдать, но вам она может раньше понадобиться. Праздники же…». Оля взяла холодную от морозного воздуха карточку, благодарно кивнула: «Спасибо большое!». «Мне пора, перерыв уже заканчивается», - девушка махнула рукой и поспешно пошла в сторону. Оля смотрела, как незнакомка неловко взмахнула руками, чуть не упав, когда ноги в скользких сапогах разъехались в стороны, и думала, побежала ли бы она сама следом за кем-то в подобной ситуации.

Они перешли дорогу, миновали кафе-сладкоежку и подошли подъезду. Возле клацнувшей железной двери стояли девчонка, сжавшаяся как озябший воробей, и высокий парень. «Отстань от меня! - кричал парень и буквально нависал над девочкой, размахивая кулаками. - Хватит меня преследовать! Надоела! Отвали!» Бросив косой взгляд на приближающуюся Олю, он плюнул под ноги девочке и, развернувшись, пошёл прочь.

По щекам девочки катились слёзы, губы дрожали. Оля заглянула в её бледное лицо и увидела в глазах боль. Такую же она видела много лет назад. В глазах Милки. В их классе Милка была самой невзрачной, хуже всех одетой. Она влюбилась в Вадика Самсонова - высокого красавца, избалованного вниманием старшеклассниц. Хуже всего было то, что глупая Милка чувства не скрывала, ловя взглядом каждое движение своего кумира. Когда Вадик понял, что над ним потешаются, набросился с руганью на Милку. Его разъярённый голос был слышен на весь этаж. На следующий день Милка в школу не пришла. А ещё через день в класс вошла директор и сообщила, что Милка напилась снотворного, и врачи её еле спасли. «Нельзя быть такими жестокими», - сказала тогда директор, стараясь адресовать эти слова всем.

Воспоминание промелькнуло мгновенно, Оля разжала руку, в которой был пакет. Мандарины и яблоки покатились по снегу…

Радостная «сладкоежка»

Ей пришлось долго ждать, когда Ник выйдет из подъезда. Собираясь, Даша надела весеннюю курточку, которая в отличие от пуховика смотрелась модно и подчёркивала Дашину стройность. Пока, вжавшись в стену дома, ждала Ника, ледяные щупальца пронизали её всю. Даша тряслась от холода, и, увидев выходящего наконец из подъезда парня, шевельнулась ему навстречу, пытаясь улыбнуться замёрзшими губами. «Задрала! - прошипел Никита. Оттолкнув её, хотел пройти мимо, но Даша умоляюще пискнув, схватила рукав его куртки. «Отцепись! - яростно рявкнул парень. - Сколько можно за мной ходить?! Видеть тошно!». Он выкрикивал ещё что-то. Слова, похожие на тяжёлые острые камни, больно били Дашу. Словно из другого мира до неё донёсся голос: «Девочка, помоги, пожалуйста. А то рук на всё не хватает».

Очнувшись, Даша увидела женщину, которая одной рукой держала еловые ветки, другой неуклюже пыталась подобрать рассыпавшиеся мандарины. Ничего не чувствуя, как робот, Даша помогла собрать фрукты. Женщина мягко коснулась её руки: «Спасибо, милая. Ты замёрзла? Пойдём в «сладкоежку», кофе попьём, а этому бандиту купим колы».

На маникюр Оля не попала. В тот момент, когда она должна была садиться за стол мастера, лицо девочки, сидевшей перед ней, впервые озарилось улыбкой. Это когда Оля рассказала ей продолжение Милкиной истории. После школы Милка поступила в университет, а когда училась на последнем курсе, вдруг превратилась в настоящую красавицу - большеглазую, грациозную, изящным движением поправляющую на запястье платиновые часики, усыпанные бриллиантовыми капельками. Эти часики подарил Милке жених. Он с нетерпением ждал, когда Милка получит диплом и сможет уехать с ним. А влюбился в неё едва ли не с первого взгляда, когда Милка и трое её сокурсниц вышли на сцену универа, чтобы преподнести памятные подарки канадцам, приехавшим в вуз с какой-то там инвестиционной миссией. Даша радостно засмеялась, когда Оля рассказала про Самсонова, вдруг воспылавшего страстью к Милке. Преследуя бывшую поклонницу, прозревший Вадик однажды свалился в фонтан, пытаясь в пьяном угаре спеть серенаду для сидевшей на скамеечке в парковой тени Милки.

«Всегда надо помнить, что сегодняшним днём жизнь не кончается. Завтра будет новый день, и он принесёт новые радости», - эти слова продолжали звучать у Даши в ушах, когда она шла по улице. И хотя ей было по-прежнему больно думать про Ника, но настроение улучшилось, потому что после разговора в кафе она точно знала - в её жизни будет ещё много хорошего.

Вдруг взгляд наткнулся на рыжего кота с разорванным ухом, растерянно прижавшегося к бордюру. «Бедненький, - Даша бережно взяла на руки дрожащего мурлыку, погладила исцарапанную мордочку. - Так ты не бездомный», - пробормотала задумчиво, увидев маленький медальон на ошейнике…

Возвращение блудного Маркиза

Кастрировать кота у Олега не поднималась рука. Он понимал, что однажды это сделать придётся, но откладывал неприятную процедуру. Согласно зову природы, Маркиз время от времени отправлялся покорять сердца местных кошек. Пару лет назад Олег заказал медальон, на котором гравировочной вязью были написаны имя кота и номер телефона. На всякий случай. Мера эта казалась излишней. Рыжий хулиган всегда отсутствовал недолго, возвращался домой довольный, гордый и голодный, жадно набрасываясь на колбасу и рыбу.

Но в этот раз всё было иначе. Прошло трое суток, а кот так и не появился. Олег даже не предполагал, до какой степени любит питомца. После развода, случившегося три года назад, они с Маркизом остались в доме вдвоём. И, поглаживая рыжую мурчащую голову, Олег думал, что животные в отличие от людей на предательство не способны.

Вечерами после работы он обходил окрестности в надежде увидеть знакомый рыжий силуэт. На третий день понял: всё напрасно.

Последнюю ночь Олег почти не спал, несколько раз выходил на морозное крыльцо и безнадёжно вслушивался в звуки. Затем пришло мрачное утро. Олег решительно отказался от участия в праздничном корпоративе, отмёл приглашение друзей и, направляясь домой, думал, что никакого Нового года не хочет. «Посижу в Интернете и пойду спать, - произнёс вслух, подходя к дому. - Чёртов кот! Давно надо было его кастрировать».

Телефон зазвонил неожиданно громко. «Я нашла рыжего кота, - услышал Олег в трубке девичий голос. - У него на медальоне ваш номер написан и имя Маркиз. Его кто-то сильно покусал и поцарапал. Это ваш кот?»

Девочка уже давно уехала на такси, вызванном Олегом, а Маркиз по-прежнему прижимался к нему. Разорванное ухо, царапины на морде и боках Олег старательно обработал, кот терпел и только тихонько мяукал. «Попал ты в переделку, братец, - хозяин нежно перебирал мягкую шёрстку. - Ты вернулся, теперь всё будет хорошо. Теперь можно и Новый год отметить». Бережно уложил кота в кресло, потянулся за курткой. «Отдыхай пока, - проговорил ласково. - Я за шампанским и тебе что-нибудь вкусное куплю». Кот лениво шевельнул хвостом, и Олег выскочил из дома.

Вечер

Особых планов на новогоднюю ночь у Аси не было. Можно было пойти к подруге, в доме которой традиционно собиралось несколько семейных пар. Те каждый раз с явным разочарованием встречали Асю, пришедшую опять без кавалера. К такому вниманию со стороны друзей примешивалась жалость, Ася её чувствовала и настроение падало почти сразу. Быть одной - плохо, словно заболеть неприличной болезнью.

В этом году она решила никуда не ходить. «Ёлка, телевизор, - размышляла, разглядывая яркие витрины с мерцающими гирляндами и осторожно ступая по скользкому тротуару. - Что ещё надо?».

Из супермаркета на улицу вывалилась шумная толпа. «Девушка, с дороги!» - два парня с раскрасневшимися лицами, размахивая руками, заскользили по ледяной кромке. Один нечаянно толкнул девушку и промчался мимо. Ася покачнулась, упала и вскрикнула от резкой боли в лодыжке.

«Сильно ушиблись? - наклонился над нею Олег, который увидел случившееся и поспешил на помощь. - Встать можете?». Ася подняла растерянный взгляд. «Я постараюсь, - сказала виновато. - Нога болит сильно»…

Боль была такой ужасной, что всё виделось как в тумане. Травмпункт, прохлада ретгенкабинета, повязка, превратившая ногу в снежный ком, гуденье лифта, щелчок входной двери, когда Ася наконец-то оказалась в своей прихожей. Мужчина помог ей снять пальто, довёл до дивана, положил под спину подушку. «Спасибо, - Ася благодарно посмотрела в его лицо. - Я, наверное, помешала вашим планам». «У меня нет никаких планов, - улыбнулся незнакомец. - А у вас? Вам надо в аптеке кое-что купить. Кто-то сможет это сделать?». Ася покачала головой: «Завтра подруге позвоню, она придёт».

Мужчина нахмурился. «Вы одна живёте? - увидев утвердительный кивок, вышел в коридор и, вернувшись, поставил на стол шампанское. - Я не маньяк и не грабитель, - помолчав секунду, продолжил. - Я сейчас в аптеку, скоро вернусь. Всё будет хорошо. Кстати… Меня Олег зовут».

* * *

Еловые ветки, просвечиваемые гирляндой, бросали на стены колючую тень. Прижавшись к Асе, громко мурчал рыжий кот. Искрилось разлитое по бокалам шампанское. Двое смотрели друг на друга, открывая для себя свершившееся чудо новогодней ночи, не подозревая, что всё происходящее - счастливое звено рукотворной цепочки доброты.

Марина ЛИТВИНОВА.

Коллаж Татьяны ПЕТРОВОЙ.