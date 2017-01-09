- Сумы содрогнулись от нового взрыва.15:35
- Тымчук раскрывает схему поставки РФ на Донбасс нового вооружения15:25
- Ромы-переселенцы из Донбасса живут на Харьковщине в нечеловеческих условиях15:10
- Голландский журналист привез с Донбасса останки людей14:55
- У СБУ розповіли, як бойовики отримували українські виплати14:42
- Боевик расстрелял подчиненного из пулемета14:29
- Зачем страны ЕС выдают украинцам свои паспорта14:18
- Украина в снежном плену: что происходит на дорогах страны13:55
- Почему Трампу будет сложно сдать Украину Кремлю13:40
- Житель Лисичанска в Рождественский сочельник украл дверь в местной церкви13:25
Ромы-переселенцы из Донбасса живут на Харьковщине в нечеловеческих условиях
В Харьковской области ущемляются права ромов, являющихся внутренне перемещенными лицами из Донбасса. Об этом заявила заместитель председателя межведомственной рабочей группы по вопросам выполнения плана мероприятий к «Ромской стратегии» Земфира Кондур по результатам мониторингового визита на Харьковщину в конце декабря 2016 года.
«Что меня расстроило, так это жилищные условия, в которых проживают цыганские ВПЛ и другие цыгане, это нечеловеческие условия. В одной из семей переселенцев, мужчина покончил с собой от безысходности. Огромное количество детей, разного возраста, которые не ходят в школу. Считаю, что представители Харьковской областной администрации и совета должны проводить встречи в городах компактного проживания, для того, чтобы видеть и понимать проблемы людей и решать их», – сказала Земфира Кондур.
Она добавила, что по результатам визита заметно, что областная администрация нуждается в помощи в разработке плана, которой будет базироваться на потребностях цыган. «Для этого до конца января 2017 года медиаторы предоставят областной администрации полную информацию о потребностях и количество цыган. Чтобы такой план был подкреплен финансово, необходимо провести адвокационную работу с областным советом», – подчеркнула Кондур.
Поселок Шелудьковка Змиевского района Харьковской области привлек внимание общественности накануне Нового года. Правозащитники опасаются, чтобы не «случилось второй Лощиновки» (когда жители села Лощиновка на Одесчине после погрома цыганских дворов провели сход и постановили изгнать цыган). Так, представители харьковской цыганской организации Chiriklo сообщают о жалобах нескольких взрослых и детей из семьи ромов на насилие и дискриминацию со стороны участкового. Удивила правозащитников и риторика депутата местного райсовета Натальи Буряк. По сообщению организации Chiriklo, депутат разжигала межнациональную рознь.
Правозащитники считают, что сейчас нужно привлечь внимание широкой общественности и власти к конфликту в Шелудьковке. Чтобы ситуация не переросла в погромы и дестабилизацию положения области.
Источник: dnews.dn.ua с сылкой на «Громадського радіо»
Теги: Донбасс, цыгане, Харьковская область, переселенцы
- Старики клюют на удочку мошенников
- Ледяной дождь парализовал движение транспорта в трех областях Украины
- Карты Таро предсказали Донбассу победу
- Многодетная семья воровала коров сразу в нескольких районах
- Для гостей Евро-2012 в Донецке подготовят спецтакси
- Вот и всё... Захарченко открыто призывает к войне!
- Тымчук раскрывает схему поставки РФ на Донбасс нового вооружения15:25
- У СБУ розповіли, як бойовики отримували українські виплати14:42
- Боевик расстрелял подчиненного из пулемета14:29
- Житель Лисичанска в Рождественский сочельник украл дверь в местной церкви13:25
- У "ДНР" заявили, що будуть відкривати свої "ланки" в містах України13:15
- Население «ЛНР» массово меняет гривны на российские рубли09:50
- Война на Донбассе: ранены солдаты ВСУ09:47
- Родителям погибшего запорожского воина пришло загадочное письмо07:15
- В Луганске нет лекарств от простуды и гриппа21:07
- Партизаны начали «мочить в сортире» боевиков «ДНР»20:52
- Сумы содрогнулись от нового взрыва.15:35
- Тымчук раскрывает схему поставки РФ на Донбасс нового вооружения15:25
- Ромы-переселенцы из Донбасса живут на Харьковщине в нечеловеческих условиях15:10
- Голландский журналист привез с Донбасса останки людей14:55
- У СБУ розповіли, як бойовики отримували українські виплати14:42
- Над Россией взорвался метеорит (видео)14:33
- Боевик расстрелял подчиненного из пулемета14:29
- Зачем страны ЕС выдают украинцам свои паспорта14:18
- Появилось ВИДЕО выгрузки американских танков в Германии14:05
- Украина в снежном плену: что происходит на дорогах страны13:55
- Колбасные изделия с ядом: украинцев травят не один месяц22:30
- Экономический прогноз на три месяца18:13
- Не дороже денег. О чем стоит помнить, проклиная Савченко и Медведчука09:34
- В этом году подорожают свет, вода и газ, – эксперты08:15
- Ушлепков расстреляем первыми: Портнов выложил «запись Пашинского». ВИДЕО07:06
- Загадить всё: как РФ рвется в Арктику. Аналитика ИС06:57
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- В Донецк возвращается "Ежовщина"
- Переселенцев снова ожидают изменения в плане учета и не только
- Одесский астролог Влад Росс рассказал о будущем Крыма, Донбасса и Путина
- "Власти ДНР" напомнили владельцам машин о перерегистрации, номера могут оставлять и украинские
- Тарифы 2017: Гройсман обрадовал украинцев
- Силы АТО ожидают серию массовых увольнений из ВСУ
- Украине нужно готовить армию к широкомасштабному наступлению Путина: "Запад не сможет помочь"
- Партизаны начали «мочить в сортире» боевиков «ДНР»
- Жители «республик»: Мы становимся посмешиищем для укропов
- Родителям погибшего запорожского воина пришло загадочное письмо