Ромы-переселенцы из Донбасса живут на Харьковщине в нечеловеческих условиях

09.01.2017 15:10

В Харьковской области ущемляются права ромов, являющихся внутренне перемещенными лицами из Донбасса. Об этом заявила заместитель председателя межведомственной рабочей группы по вопросам выполнения плана мероприятий к «Ромской стратегии» Земфира Кондур по результатам мониторингового визита на Харьковщину в конце декабря 2016 года.

«Что меня расстроило, так это жилищные условия, в которых проживают цыганские ВПЛ и другие цыгане, это нечеловеческие условия. В одной из семей переселенцев, мужчина покончил с собой от безысходности. Огромное количество детей, разного возраста, которые не ходят в школу. Считаю, что представители Харьковской областной администрации и совета должны проводить встречи в городах компактного проживания, для того, чтобы видеть и понимать проблемы людей и решать их», – сказала Земфира Кондур.

Она добавила, что по результатам визита заметно, что областная администрация нуждается в помощи в разработке плана, которой будет базироваться на потребностях цыган. «Для этого до конца января 2017 года медиаторы предоставят областной администрации полную информацию о потребностях и количество цыган. Чтобы такой план был подкреплен финансово, необходимо провести адвокационную работу с областным советом», – подчеркнула Кондур.

Поселок Шелудьковка Змиевского района Харьковской области привлек внимание общественности накануне Нового года. Правозащитники опасаются, чтобы не «случилось второй Лощиновки» (когда жители села Лощиновка на Одесчине после погрома цыганских дворов провели сход и постановили изгнать цыган). Так, представители харьковской цыганской организации Chiriklo сообщают о жалобах нескольких взрослых и детей из семьи ромов на насилие и дискриминацию со стороны участкового. Удивила правозащитников и риторика депутата местного райсовета Натальи Буряк. По сообщению организации Chiriklo, депутат разжигала межнациональную рознь.

Правозащитники считают, что сейчас нужно привлечь внимание широкой общественности и власти к конфликту в Шелудьковке. Чтобы ситуация не переросла в погромы и дестабилизацию положения области.

Источник: dnews.dn.ua с сылкой на «Громадського радіо»