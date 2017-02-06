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Сотни голодных собак заполонили улицы Львова

06.02.2017 18:30
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Сотни голодных собак заполонили улицы Львова

Во Львове 5 февраля сгорел единственный в городе собачий приют "Милосердие".

Об этом сообщают в Facebook "Varta1 - Варта1".

Отмечается, что полностью выгорела кухня, животные не пострадали.

"Это около 300 собак, которые имели там дом! Им нечего есть! Вообще! Просьба о помощи. Продовольствием, деньгами. И просьба сейчас забыть о симпатии или нет к собакам, к людям, которые там работают. Сейчас надо спасти 300 живых существ! Это можем сделать только мы - люди! Кто чем может!" - сказано в сообщении.

 

Источник: from-ua.com



Теги: Донбасс, Львов, собаки, приют
 
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