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Сотни голодных собак заполонили улицы Львова
06.02.2017 18:30
Во Львове 5 февраля сгорел единственный в городе собачий приют "Милосердие".
Об этом сообщают в Facebook "Varta1 - Варта1".
Отмечается, что полностью выгорела кухня, животные не пострадали.
"Это около 300 собак, которые имели там дом! Им нечего есть! Вообще! Просьба о помощи. Продовольствием, деньгами. И просьба сейчас забыть о симпатии или нет к собакам, к людям, которые там работают. Сейчас надо спасти 300 живых существ! Это можем сделать только мы - люди! Кто чем может!" - сказано в сообщении.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, Львов, собаки, приют
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