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Источники слили информацию о тайных телефонных разговорах между Порошенко и Путиным
Несмотря на жесткое противостояние Украины и России на всех международных площадках, между президентами Петром Порошенко и Владимиром Путиным продолжаются контакты. Об этом пишет Коммерсантъ ссылаясь на информацию от своих источников в Киеве и Москве, передает Корреспондент.
С начала года, по данным издания, лидеры двух стран беседовали по телефону четыре раза. Предпоследний — 11 февраля, на следующий день после визита в Москву президента Словении Борута Пахора, который посетил Киев 12 февраля.
Последний же разговор состоялся 21 февраля по инициативе украинской стороны и продолжался около 20 минут.
Сообщается, что "эти контакты по понятным причинам не афишируются: если о них будут регулярно сообщать, критики украинского президента в радикальном лагере получат очередной повод обвинить его в "сговоре с агрессором за спиной народа".
Стоит отметить, что одним из вопросов, по которым у Москвы и Киева сохраняются разногласия, остается вопрос урегулирования ситуации в Донбассе.
Обстановка на востоке Украины в очередной раз обострилась из-за того, что фейковые ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, действующих на территории республик. Эти действия связаны с непрекращающейся железнодорожной блокадой Донбасса.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, переговоры, Порошенко
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