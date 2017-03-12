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За выходные на Львовщине дважды осквернили памятники погибшим полякам

12.03.2017 16:10
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За выходные на Львовщине дважды осквернили памятники погибшим полякам

В воскресенье, 12 марта, на кладбище села Пидкаминь Бродовского района Львовской области неизвестные вандалы осквернили могилы погибших во второй мировой войне поляков. Как сообщает общественная организация «Варта-1», злоумышленники облили могильные сооружения красной краской и сделали надписи «смерть ляхам».

По информации отдела коммуникаций ГУ Национальной полиции Львовской области, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Накануне, 11 марта, во Львове произошел аналогичный случай — на Вулецких холмах точно так же был осквернен памятник польским профессорам, которых в 1941 году вместе с семьями расстреляли фашисты.

Источник fakty.ua



Теги: Украина, Донбасс, Польша, Львовская область, кладбище, осквернение
 
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