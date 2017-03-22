В Будапеште заговорили о создании угорских автономий в соседних странах: МИД Украины восприняло заявление с недоумением

22.03.2017 14:40

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины с удивлением восприняли публичные призывы вице-премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена к созданию автономий венгерского меньшинства в соседних странах. Об этом говорится в комментарии, распространенном пресс-службой ведомства.

"Мы рассчитываем, что позиция относительно уважения территориальной целостности, суверенитета и Конституции нашего государства и дальше будет оставаться в основе наших добрососедских отношений. Любые спекуляции на эту тему не отвечают интересам наших двух стран и народов и, надеемся, не отражают официальную позицию Будапешта", - заявили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что "Венгрия всегда была и является важным партнером для Украины". "Мы должны вместе противостоять попыткам использования вопросов обеспечения прав нацменьшинств, в т.ч. толкования слов Ж. Шемьена, как это уже неоднократно было сделано российским агрессором, для нагнетания атмосферы недоверия и непонимания. Ведь благодаря многолетним усилиям украинской власти и венгерской общины уровень обеспечения культурных, религиозных и образовательных потребностей этнических венгров в Украине является во многих смыслах примером для других стран региона", - добавили в МИД.

Отметим, накануне вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что интересы венгров, проживающих за рубежом, будут защищены, если этнические венгерские партии будут представлены в местных парламентах. По его словам, этнические венгерские партии не только должны заботиться о представлении интересов местной венгерской общины, но также несут ответственность перед всей нацией. И вспомнил "Союз венгров Воеводины" в Сербии как пример этнической венгерской партии, которая полностью соответствует этому критерию.

Примечательно, венгерский политик еще в 2014 году отмечал, что "каждая нация должна выработать собственную концепцию автономии. Жители Воеводины, Закарпатской Украины должны действовать в таком же направлении".

Источник 112.ua