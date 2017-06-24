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Завдання влади – зробити інформаційний простір Донеччини і Луганщини українським
Рівень військової журналістики та роботи прес-служби ЗСУ станом на сьогодні значно покращився у порівнянні з 2014 роком, проте залишається серйозна проблема з низькою присутністю українських телеканалів у зоні розмежування.
Про це заявила голова Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики, заступник керівника фракції «Народний фронт» Вікторія Сюмар, звітуючи щодо виїзного засідання комітету, яке відбулося минулого тижня в зоні розмежування в Донецькій області.
Вона повідомила, що члени комітету відвідали Авдіївку, Покровськ, Зайцеве та Краматорськ, де оглянули стратегічні об’єкти, зокрема телевізійні вишки та передавальні пункти, а також зустрілися з представниками місцевої влади з Луганської та Донецької цивільно-військових адміністрацій та прес-офіцерами АТО.
Як зазначила Вікторія Сюмар, це вже друга поїздка членів комітету в зону розмежування. Після першого візиту, який відбувся рік тому, була напрацьована ціла низка рекомендацій, які надалі лягли в основу рішень РНБО та взяті до виконання іншими органами влади. Після цьогорічної поїздки профільний комітет виокремив нові пріоритети, які стоять перед українською владою.
«Треба сказати, що ситуація там суттєво змінилася на краще. І це є велика заслуга всіх тих органів, які там працюють. Ми побачили, по-перше, злагоджену роботу прес-офіцерів АТО, прес-служб: надзвичайно добре продуманий механізм системи управління, як все це організовано в рамках оперативного штабу Збройних Сил, який працює в кожному секторі. Є загальний оперативний штаб, є мобільні бригади, є бригадний офіцер», - розповіла вона.
Голова комітету також відзначила високий професійний рівень газет для військових, так званих «бойових листків», які видають прес-офіцери АТО.
«Кожна бригада має газету, яку видає один-два рази на тиждень. Якість цих газет надзвичайно висока. Це перші видання, які хочеться читати від корки до корки, тому що там реальні історії людей, реальна поезія людей, які там є, там реальні поради, написані солдатською мовою - «як не підірватися на міні», «як спілкуватися з місцевими». Це той рівень військової журналістики, про який ще рік тому ми могли лише мріяти», - наголосила Вікторія Сюмар.
Народний депутат також відзначила, що станом на сьогодні у порівнянні з 2014 роком значно покращилася ситуація з технічним оснащенням прес-служби ЗСУ. Так, за її словами, три роки тому в прес-службі ЗСУ у Києві не було навіть жодної цифрової фотокамери, і їх довелося терміново закуповувати.
Крім того, члени комітету відвідали місцевого суспільного мовника «ДоТБ», щодо роботи якого у голови комітету виникли питання.
«Ми визначили, що повинно бути пріоритетне фінансування та технічне забезпечення цих філій (суспільного мовника). Саме через те, що їхня присутність у регіоні є дуже високою, а рейтинги є дуже низькими. Якщо ми змогли зробити так, щоб технічно донести сигнал «ДоТБ», ми маємо зробити так, щоб цей сигнал був про щось», - підкреслила Сюмар.
Водночас, як наголосила парламентар, залишається серйозна проблема з присутністю українських телеканалів у зоні розмежування. Наприклад, за її словами, в Авдіївці мовлять лише два українські телеканали: «UA: перший» і «ДоТБ».
«Жодного іншого українського телеканалу немає», - обурилася вона.
«Пріоритет – зробити так, щоб цей інформаційний простір (Донеччини і Луганщини) став українським, а не російським. Станом на зараз ми змушені з прикрістю констатувати: на тих територіях, які українська влада контролює, де є наші правоохоронні органи, де є українська армія, інформаційний простір лишається російським», - заявила Вікторія Сюмар.
На її думку, вирішити цю проблему можливо лише шляхом блокування сигналу російських мовників і посиленням сигналу українських мовників.
Источник: gopri.in.ua
Теги: Донбасс, Луганск, информация, власть
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