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Найближчим часом учасники Контактної групи обговорять «формулу Макрона» щодо Донбасу
Учасники Контактної групи по врегулюванню на Донбасі можуть вже під час найближчої зустрічі в Мінську, яка запланована на п’яте липня поточного року, винести на обговорення механізм застосування так званої «формули Макрона». Як передає replyua.net, у переліку пріоритетних питань: перемир'я і обмін полоненими, повідомляє інформаційне агентство «Інтерфакс» з посиланням на джерело в групі з організації переговорів.
«Контактна група в своїй роботі візьме до уваги пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона і вивчить доступні механізми щодо їх впровадження. Особливу увагу буде приділено виробленню механізмів врегулювання проблем з безпекою », - сказало джерело.
Раніше в рамках зустрічі президента України Петра Порошенка з лідером Франції Еммануелем Макрона був запропонований план по інтенсифікації реалізації Мінських угод. Він, серед усього іншого, передбачає в якості перших кроків повне дотримання сторонами режиму припинення вогню, звільнення затриманих осіб, а також надання постійного та безперешкодного доступу спостерігачам ОБСЄ в усі райони Донбасу.
Теги: Донбасс, президент, Франция, Минские договоренности
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