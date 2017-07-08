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ГСЧС предупреждает о грозовых дождях в Украине 9 июля

08.07.2017 21:03
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ГСЧС предупреждает о грозовых дождях в Украине 9 июля

В некоторых областях Украины 9 июля ожидаются сильные дожди.

В некоторых областях Украины 9 июля 2017 года ожидаются сильные дожди. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"9 июля утром и днем в южной части и большинстве центральных областей местами гроза, в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами сильный дождь, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ГСЧС сообщала, что в результате непогоды в Украине (сильные дожди, буревалы, грозы, порывы ветра) обесточенными остаются 17 населенных пунктов в Черкасской области.

Также ранее ГСЧС уже предупреждала об ухудшении погодных условий в Украине 7-8 июля. В частности, 8 июля в Волынской, Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Одесской и Винницкой областях грозы, ночью на Закарпатье сильный дождь.

Источник: rbc.ua



Теги: Донбасс, дождь, предупреждение, гроза
 
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