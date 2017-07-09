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Україна зацікавлена в реформуванні ООН - Порошенко

09.07.2017 20:01
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Україна зацікавлена в реформуванні ООН - Порошенко

Президент Петро Порошенко наголошує, що Україна підтримує кроки щодо рішучого реформування ООН.
Про це він заявив після зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Настав час, на мою думку, для рішучих, а інколи й болісних, перетворень. Я хочу наголосити, що ми повністю підтримуємо підходи генерального секретаря ООН до реформування Організації", - сказав Президент.

За його словами, це непросте завдання - відновлення авторитету, дієвості, довіри та поваги до Організації.

Источник: ukrinform.ua



Теги: Украина, Донбасс, реформа, Порошенко
 
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