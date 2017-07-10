Порошенко: У нас есть доказательства того, что кибератаки организовала Россия

10.07.2017 16:05

Украина располагает доказательствами того, что последняя кибератака была организована Россией. Об этом на брифинге заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

"Кибератаки - это ключевой элемент гибридной войны и сейчас мы имеем свидетельства того, что последняя кибератака была организована РФ", - сказал П.Порошенко.

По его словам правоохранительные органы получают новое оборудование для защиты и предупреждения кибератак.

Также Президент напомнил, что один из трастовых фондов НАТО в Украине работает в сфере кибербезопасности и он надеется на расширение сотрудничества.

"Сотрудничество в области кибербезопасности является главным направлением нашего сотрудничества (с НАТО - ред.)", - отметил Президент.

По его словам страны-члены Альянса и Украина организовали координацию уже через 40 мин после нападения.

Напомним, по приблизительным подсчетам, в результате хакерской атаки, произошедшей 27 июня, было выведено из строя до 10 процентов частных, правительственных и корпоративных компьютеров.

Источник: http://from-ua.com