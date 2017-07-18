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Соцсети: террористы "ЛНР" на линии разграничения расстреляли супругов из оккупированной Раевки

18.07.2017 10:29
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Соцсети: террористы "ЛНР" на линии разграничения расстреляли супругов из оккупированной Раевки

Террористы отрицают свою причастность и говорят, что муж и жена подорвались на растяжке. О смерти супругов стало известно из паблика "Свердловск – ты должен это знать". Тела супругов Тихомировых обнаружили на дачах в оккупированном поселке Раевка, он находится непосредственно на линии разграничения поблизости реки Северский Донец, сообщает "Диалог.UA".

"Семья была убита из огнестрельного оружия, о чем говорили пулевые ранения", - сказано в сообщении.

В полиции террористов "ЛНР" заявили, что супруги погибли от подрыва на растяжке в районе С. Донца. Мужчине было 50 лет, его супруге - 54 года. Представитель террористов заявил, что по данному факту боевики начали расследование.



Теги: Донбасс, ЛНР, боевики, подрыв, террористы, растяжка
 
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