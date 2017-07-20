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У сім’ї Шеремета розповіли, як іде слідство
Дочка вбитого в Києві рік тому журналіста Павла Шеремета Єлизавета розповіла, як просувається слідство
Вона зазначила, що про будь-які успіхи поки говорити не доводиться, слідчі не називають навіть підозрюваних.
«Принаймні, нам про них не повідомляють, навіть на особистих зустрічах. Нам розповідають, скільки було опитано людей, називають ще якісь статистичні дані і все. Ніяких доказів причетності когось немає. Немає навіть розуміння, Україна це, Білорусь або Росія. Це все пригнічує і дуже засмучує», – поділилася Єлизавета Шеремет.
За її словами, розкриття вбивства є справою честі, але дивитися в очі вбивці вона не хоче.
«Легше мені не стане. Але якщо вбивство не розкриють, мені стане гірше, тому що це буде автоматично означати, що тато не сприймається як хтось досить важливий, для того щоб його вбивство було розслідувано. Це питання поваги. Він настільки значима людина, що недозволено залишати справу нерозкритою. А подивитися в очі людині, яка це зробила, мені не хочеться. Від цього нічого не зміниться», – сказала дівчина.
Відзначимо, також Єлизавета розповіла про складні відносини батька з рідною країною – Білоруссю.
Нагадаємо, рівно рік тому 20 липня 2016, в центрі Києва було вбито журналіста Павла Шеремета. Він їхав на роботу, коли в його автомобілі спрацював саморобний вибуховий пристрій, який було закріплено під водійським сидінням на днище машини.
Сьогодні в Києві проходить акція пам’яті “Рік Без Павла” до річниці вбивства журналіста Павла Шеремета. На місце трагічної події прийшли кияни та журналісти з вимогою знайти винного у вбивстві колеги.
Зазначимо, 10 травня автори матеріалу – редакція розслідувань «Слідство.Інфо» і представники міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP оприлюднили фільм-розслідування вбивства Павла Шеремета.
Як писала раніше Politeka, Федеральне бюро розслідувань не змогла повноцінно розслідувати вбивство українського журналіста Павла Шеремета.
Джерело: https://politeka.net з посиланням на “Медуза”.
Теги: Украина, Донбасс, убийство, расследование
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