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США намерены "решить конфликт" на Донбассе
Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины, посол Курт Волкер в Брюсселе проводит встречи с представителями Евросоюза и НАТО.
Об этом он сказал в среду журналистам, сообщает собственный корреспондент УНИАН.
Волкер напомнил, что до этого у него была возможность посетить восточную Украину и Киев.
«Вчера в Париже я встретился с французскими и немецкими представителями, чтобы получить их видение нормандского процесса. В Брюсселе я встречусь с представителями ЕС и НАТО. Вечером я отправлюсь в Вену, где проведу обсуждение с ОБСЕ, и заеду в Лондон по пути в Вашингтон», - детализировал Волкер повестку дня.
По словам посла, он также хочет «говорить с россиянами».
«Следующий шаг будет скоординирован в Вашингтоне. После этого визита, во время которого у нас есть шанс говорить с нашими друзьями и союзниками, где мы есть, состоится обсуждение и с россиянами», - сказал Волкер.
Спецпредставитель подчеркнул, что для США очень важно разрешить этот «активный конфликт».
«США пытаются быть более вовлеченными в этот вопрос, потому секретарь Тиллерсон попросил меня встретиться со всеми и собрать мнения, где мы и что мы должны делать. Я буду докладывать, и работать над дальнейшими шагами, как США может приобщиться к этому», - сказал он.
Волкер считает, что существующий конфликт становится для России «дорогой проблемой».
«Мы должны изменить статус-кво. На встрече президента (США) Трампа с президентом (РФ) Путиным Трамп сказал, что решение украинского вопроса важно для США, так как это является препятствием для улучшения отношений США и России. И секретарь Тиллерсон на встрече в Киеве четко указал, какие цели США: США, и это общая позиция с ЕС и союзниками по НАТО, и Россия подписалась под этим через Минский процесс - наша цель - восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины и безопасности и охраны всех граждан Украины, независимо от национальности или религии», - заявил посол.
Теги: США, Донбасс, НАТО, конфликт
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