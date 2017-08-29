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Абонплата и платежки за газ: сколько будем платить и почему важно правильно выбрать счетчик
Большая часть украинцев сжигают голубое топливо только для приготовления пищи. После введения абонплаты платить им придется больше. Уже в следующем году во всех домах должны стоять счетчики на газ. В действующем тарифе стоимость приборов учета заложена, за них платят все потребители. Как говорят в Нацкомиссии по вопросам госрегулирования в энергетике и коммунальных услуг (НКРЭКУ), уже в ближайшее время в Украине введут абонплату на газ. И размер этой платы будет зависеть от мощности счетчика. Сайт "Сегодня" выяснил, зачем украинцам нужны счетчики на газ и как это влияет на суммы в платежках.
Уже в следующем году во всех домах должны стоять счетчики на газ. В действующем тарифе стоимость приборов учета заложена, за них платят все потребители. Как говорят в Нацкомиссии по вопросам госрегулирования в энергетике и коммунальных услуг (НКРЭКУ), уже в ближайшее время в Украине введут абонплату на газ. И размер этой платы будет зависеть от мощности счетчика. Сайт "Сегодня" выяснил, зачем украинцам нужны счетчики на газ и как это влияет на суммы в платежках.
Счетчики и тарифы
Большинство украинцев использует газ только для приготовления еды. 70% голубого топлива, который использует население, сжигают газовые плиты. При чем, треть таких потребителей счетчики не установили, а 19% платят по домовым, а не квартирным счетчикам, говорится в данных НКРЭКУ. Законом, как поясняет министр соцполитики Андрей Рева, предусмотрена поквартирная установка счетчиков. В законе "О коммерческом учете газа" сказано: все счетчики должны стоять уже в 2018 году.
"Закон требует поквартирного учета. Более того, в тарифе на газ это заложено. Поэтому не надо "ломать" жителей, не надо им навязывать тесно работать с ЖКХ, надо тесно работать с законом. Предусмотрено – пожалуйста, делайте так, как надо", – заявил министр.
"Закон требует поквартирного учета. Более того, в тарифе на газ это заложено. Поэтому не надо "ломать" жителей, не надо им навязывать тесно работать с ЖКХ, надо тесно работать с законом. Предусмотрено – пожалуйста, делайте так, как надо", – заявил министр.
Несмотря на это, 32% семей в многоэтажках с горячей водой и отоплением платят по домовым счетчикам. Из-за такой системы некоторые украинцы платят "за соседа". Так, если в квартире прописан один человек, а по факту в ней проживают, к примеру, пятеро, платить они будут как за одного человека. А тратить в пять раз больше. Весь использованный газ учитывается домовым счетчиком. Поэтому заплатить за него все равно придется.
Допустим, в доме на 50 квартир официально проживают 50 человек (по одному человеку в квартире). Согласно социальным нормам потребления, один человек в среднем использует 3,3 кубометра газа в месяц. Но в десяти из 50 квартир живет не один человек, а по трое. В результате голубым топливом будут пользоваться 70 человек, а платить за него будут 50 квартир. И в результате на квартиру, которая может сжигать 3,3 куба, придет платежка на 4,6 куба (3,3 кубометра – собственное потребление и 1,3 "соседских" куба, который посчитал домовой счетчик).
Если же установить квартирный счетчик на газ, платить можно будет только за тот объем голубого топлива, который на самом деле использовали.
Уже в этом году от того, какой установлен счетчик, будет зависеть и тариф на газ. На данный момент украинцы платят за каждый куб газа 6,9 гривни. НКРЭКУ определяет 13% в структуре цены на газ (80 копеек) – расходы на транспортировку и распределение, поясняет глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк. Чиновники предлагают разделить тариф – за каждый использованный кубометр платить шесть гривен + независимо от объемов потребления фиксированную сумму ("абонплату"). При этом Вовк отмечает: в постановлении слово "абонплата" ни разу не упоминается, нововведение называют "платой за транспортировку и распределение".
"Потребители всегда оплачивают за транспортировку и распределения, и сейчас это есть в тарифе. В структуре цены их доля занимает всего 13%. Это 80 копеек за кубический метр (а шесть гривен за газ как товар, – прим. ред.). Закон "О рынке газа" предусматривает оплату всех услуг как за мощность. За транспортировку как за мощность, за хранение как за мощность, за распределение как за мощность", – рассказывает в НКРЭКУ.
Введение оплаты за мощность ("абонплаты") – вопрос решенный законом. Сейчас чиновники обсуждают, как ее считать. Если по действующей методике, которую планировали внедрить еще в апреле этого года и которая до сих пор остается единственной утвержденной, все зависит от максимальной мощности счетчика, в новом постановлении предлагают более выгодные для потребителя условия – считать по номинальной мощности счетчика. Стоимость абонплаты будет колебаться в пределах 40-60 гривен.
Кто должен платить за счетчик
Есть три типа газовых счетчиков по диапазону рабочих расходов: G4, G2,5, G1,6. Если в квартире газ используется только для приготовления еды (стоит газовая плита), достаточно счетчика G1,6. Если в доме есть плита и газовая колонка – G2,5, если же есть газовое отопление, нужен счетчик G4. Чем мощнее счетчик, тем больше будет абонплата. Поэтому важно, чтобы, к примеру, в квартире с одной газовой плитой не стоял счетчик G4, иначе придется переплачивать. Как пояснили в НКРЭКУ, украинцы имеют право выбирать и менять счетчик самостоятельно.
Установка счетчика оплачивается:
В новостройке – застройщиком
Во время капитального ремонта – от заказчика ремонта
Если устанавливается счетчик уже в газифицированном доме – потребителем
"Счетчики газа могут устанавливаться также за средства газоснабжающих (газотранспортных) предприятий и за счет других источников", – поясняют в комиссии. Проверка счетчиков должна проходить за счет поставщиков. Правда, если потребитель сам заказал проверку, ему и платить.
"Если счетчик газа находится в собственности газораспределительного предприятия, ремонт и техническое обслуживание такого счетчика газа осуществляются за счет указанного предприятия", – поясняют в НКРЭКУ.
"Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту счетчиков газа по заявкам потребителей оплачиваются ими по утвержденным в установленном порядке тарифам (ценам) с учетом стоимости оборудования, его узлов и деталей, кроме услуг по периодическому техническому обслуживанию. В случае, если счетчик газа находится в собственности газораспределительного предприятия, ремонт и техническое обслуживание такого счетчика газа осуществляются за счет указанного предприятия", – поясняют в НКРЭКУ.
Теги: Украина, Донбасс, стоимость, газ, счетчик, абонплата
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