"Путин не собака! Зарубите это себе на носу! Он яркий пример того, что человек может быть гораздо хуже животного", - Эйдман о скандале вокруг статьи немецкого журнала Focus

15.09.2017 19:25

Российский социолог Игорь Эйдман считает, что журналисты издания Focus несправедливо присвоили президенту РФ "статус собаки". Об этом он написал на своей странице в "ФБ", передает "Диалог.UA".

По его словам, Путин гораздо "хуже животного", и его действия на посту главы российского государства всякий раз это подтверждают, при этом, чтобы не быть голословным, Эйдман решил закрепить свои слова конкретными фактами.

Речь идет о "преступной политике Кремля в отношении Украины". В связи с этим он отметил, что собаки никогда не будут бросаться на соседей и уже тем более кичиться своей жестокостью. "Собаки (если они, конечно, не бешеные) не будут бросаться на ваших соседей, пытаясь во что бы то ни стало пометить и отжать их квартиру. Путин захватил украинские территории и вцепился в них даже не собачьей, а волчьей хваткой", - сказал социолог.