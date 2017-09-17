Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Трагедия в детском лагере Одессы: семьям погибших детей дадут по 200 тыс. грн

17.09.2017 18:27
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Трагедия в детском лагере Одессы: семьям погибших детей дадут по 200 тыс. грн

Городская власть Одессы выплатят помощь семьям, дети которых погибли или пострадали во время пожара в лагере "Виктория". Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов, передает УНН.

Мэр Одессы встретился с родителями, дети которых отдыхали в сгоревшем лагере.

"Семьи, чьи дети погибли во время пожара получат по 200 тыс. грн материальной помощи. Кроме этого им полностью компенсируют расходы, связанные с похоронами. Семьи, дети которых пострадали – по 100 тыс. грн. Семьи других детей, отдыхавших в сгоревшем корпусе, получат по 20 тыс. грн для того, чтобы компенсировать их расходы на вещи и предметы, которые сгорели во время пожара", – сказал Труханов во время встречи с родителями.

Также городской голова Одессы пообещал всестороннюю помощь семья пострадавших детей, а также власти готовы помочь в реабилитации детей.

Напомним, пожар в детском муниципальном лагере "Виктория" произошел в ночь на субботу. Загорелся деревянный корпус, в котором находились 42 ребенка, три ребенка погибли. Здание сгорело дотла.

Также стало известно, что из-за случившейся трагедии в детском лагере, отстранили от должности главу Киевской райадминистрации Владимира Сушкова, директора лагеря Петроса Саркисяна и ответственного за пожарную безопасность в учреждении Татьяну Ланину.



Теги: Донбасс, Одесса, пожар, лагерь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх