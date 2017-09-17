Трагедия в детском лагере Одессы: семьям погибших детей дадут по 200 тыс. грн

17.09.2017 18:27

Городская власть Одессы выплатят помощь семьям, дети которых погибли или пострадали во время пожара в лагере "Виктория". Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов, передает УНН.

Мэр Одессы встретился с родителями, дети которых отдыхали в сгоревшем лагере.

"Семьи, чьи дети погибли во время пожара получат по 200 тыс. грн материальной помощи. Кроме этого им полностью компенсируют расходы, связанные с похоронами. Семьи, дети которых пострадали – по 100 тыс. грн. Семьи других детей, отдыхавших в сгоревшем корпусе, получат по 20 тыс. грн для того, чтобы компенсировать их расходы на вещи и предметы, которые сгорели во время пожара", – сказал Труханов во время встречи с родителями.

Также городской голова Одессы пообещал всестороннюю помощь семья пострадавших детей, а также власти готовы помочь в реабилитации детей.

Напомним, пожар в детском муниципальном лагере "Виктория" произошел в ночь на субботу. Загорелся деревянный корпус, в котором находились 42 ребенка, три ребенка погибли. Здание сгорело дотла.

Также стало известно, что из-за случившейся трагедии в детском лагере, отстранили от должности главу Киевской райадминистрации Владимира Сушкова, директора лагеря Петроса Саркисяна и ответственного за пожарную безопасность в учреждении Татьяну Ланину.