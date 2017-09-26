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Крым станет еще больше похожим на тюрьму: Кремль планирует возвести на админгранице с полуостровом "непреодолимый" забор

26.09.2017 20:56
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Крым станет еще больше похожим на тюрьму: Кремль планирует возвести на админгранице с полуостровом "непреодолимый" забор

Россия продолжает превращать аннексированный Крым в военную базу. Кремль вознамерился возвести на административной границе полуострова с Украиной "непреодолимый" забор. Оккупанты обещают закончить его уже к концу этого года. Об этом сообщает "Диалог.ua", ссылаясь на "Российский Диалог".

Примечательно, что россияне аргументировали скорое появление данного забора "увеличением случаев незаконного пресечения" админграницы с Крымом неких криминальных элементов, находящихся в розыске в Украине. О том, что это за лица, не уточняется, однако не исключено, что речь идет о террористах "ДНР/ЛНР".

Забор протяженность аж 50 км будет состоять из армированной колючей ленты и стального козырька. На это сомнительное сооружение оккупанты намерены угрохать более 200 миллионов рублей. Сдача его в эксплуатацию запланирована на конец декабря этого года.



Теги: Украина, Донбасс, Крым, Российская Федерация, военная база, забор, оккупанты
 
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