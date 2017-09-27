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Взрывы на складах в Калиновке: следствие озвучило предварительную версию
27.09.2017 11:22
Военная прокуратура начала расследовать взрывы боеприпасов на складе под Калиновкой как диверсию. Об этом сообщила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, передают Українські новини.
"Военная прокуратура Западного региона в ЕРДР внесла производства по статье 113 Уголовного кодекса", - заявила она.
На месте пожара сейчас работает оперативная группа СБУ.
Статья 113 Уголовного кодекса "Диверсия" предусматривает наказание в виде лишения свободы от десяти до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил о том, что в произошедшем, скорее всего, виноваты "внешние факторы".
Теги: Донбасс, прокуратура, Винницкая область, СБУ, боеприпасы, склад, взрывы, Гройсман
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