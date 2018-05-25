Срочная эвакуация: на Донбассе разрывает склад с боеприпасами

25.05.2018 13:58

Сегодня, 25 мая, противник атаковал силы ООС и обстрелял позиции вблизи Старой Николаевки, в результате чего пострадал склад с боеприпасами, людей из ближайшего населенного пункта начали эвакуировать. Об этом в Facebook написал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебровский, передает "Диалог.UA".

Он рассказал, что боевики точечно отстреливали по территории, рядом с которой находится склад с боеприпасами. После попадания, рано утром начали звучать первые взрывы. По его словам, на место, в близлежащую деревню, сразу же прибыли специалисты и опросили всех людей, которым нужна помощь в эвакуации.

По его данным, только 20 человек, из них 11 детей, были вывезены с территории, всего в селе проживает около 700 человек. На время интенсивных взрывов в селе был выключен свет, сейчас его уже включили, ситуация относительно стабильная. Жебровский отметил, что никто из жителей не пострадал.