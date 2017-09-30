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Девять украинских батальонов уже совместимы с войсками стран НАТО, – Генштаб
В настоящее время девять украинских батальонов уже совместимы с войсками стран НАТО. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.
"Продолжается подготовка батальонов с помощью иностранных специалистов, которая началась еще в 2015 году. Сегодня в Украине находятся инструктора и военнослужащие из США, Канады, Великобритании, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши… И мы на сегодняшний день достигли соответствующей совместимости как минимум на тех девяти батальонах, которые уже прошли подготовку", – сказал он.
Муженко уточнил, что совместная подготовка войск касается подразделений механизированных, высокомобильно-десантных войск и личного состава частей специального назначения.
"Кроме того, за основу берутся стандарты НАТО, которые адаптируются к нашим условиям с учетом приобретенного нами опыта проведения боевых действий. Кстати, военнослужащие стран НАТО уже вносят изменения и коррективы в свои стандарты с учетом нашего опыта. То есть у нас не просто слепое копирование, а творческий подход к отработке соответствующих стандартов с учетом приобретенного боевого опыта", – подчеркнул начальник Генштаба.
Источник: 112.ua
Теги: Украина, США, Донбасс, НАТО, батальон
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