Девять украинских батальонов уже совместимы с войсками стран НАТО, – Генштаб

30.09.2017 21:05

В настоящее время девять украинских батальонов уже совместимы с войсками стран НАТО. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

"Продолжается подготовка батальонов с помощью иностранных специалистов, которая началась еще в 2015 году. Сегодня в Украине находятся инструктора и военнослужащие из США, Канады, Великобритании, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши… И мы на сегодняшний день достигли соответствующей совместимости как минимум на тех девяти батальонах, которые уже прошли подготовку", – сказал он.

Муженко уточнил, что совместная подготовка войск касается подразделений механизированных, высокомобильно-десантных войск и личного состава частей специального назначения.

"Кроме того, за основу берутся стандарты НАТО, которые адаптируются к нашим условиям с учетом приобретенного нами опыта проведения боевых действий. Кстати, военнослужащие стран НАТО уже вносят изменения и коррективы в свои стандарты с учетом нашего опыта. То есть у нас не просто слепое копирование, а творческий подход к отработке соответствующих стандартов с учетом приобретенного боевого опыта", – подчеркнул начальник Генштаба.

Источник: 112.ua