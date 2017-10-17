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Лавров заявил, что Украина напала на Донбасс и вновь потребовал особого статуса для ОРДЛО
Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Украину в нападении на Донбасс. Заявление министр сделал во время Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи, передает УНИАН.
Лавров считает, что Минские договоренности не выполняются из-за "неспособности или нежелания украинской власти выполнить свою часть политических реформ" и "предоставить гарантии безопасности населению Донбасса".
Глава МИД РФ также заявил, что жители Донбасса "оказались в нынешней ситуации потому, что отказались поддержать антиконституционный государственный переворот".
"Эта часть Донбасса не нападала на остальную территорию Украины. На них напали. Напали, объявив их террористами. Так не бывает, они же не хотели ничего кроме того, чтобы их не трогали. Они сказали: "мы ваш переворот не признаем, дайте нам разобраться что и как". Им до сих пор пытаются вменить обвинения в терроризме и судить их собираются", - сказал Лавров.
Он также заявил о необходимости амнистии для всех участников событий на Донбассе. "Должен быть особый статус этих территорий, закреплённый в Конституцию и должны быть выборы", - подчеркнул глава МИД.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, амнистия, ДНР, ЛНР, Лавров, Минские договоренности
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