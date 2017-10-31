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.Как изменят правила въезда в Шенгенскую зону для украинцев

31.10.2017 18:49
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.Как изменят правила въезда в Шенгенскую зону для украинцев

Начиная с 2020 года могут изменить правила въезда в Шенгенскую зону для тех стран, которые имеют договор с ЕС и безвизовом режиме, сообщает zi.dn.ua.

В настоящее время достаточно биометрического паспорта, билетов в оба конца и документов, которые подтверждают цель поездки, место и сроки проживания. Через два года для того, чтобы въехать в ЕС, будет необходимо пройти авторизацию в системе ETIAS.

То есть, если вы решили поехать в Европу, нужно зайти на сайт и заполнить специальную форму, где будут оказаны ФИО, место рождения, данные паспорта, национальность и цель поездки. Такую регистрацию придется проходить всем людям от 18 до 60 лет. Стоимость заполнения заявления будет составлять 10 евро.

Во время заседания Комитета Европарламента по гражданским свободам данное изменение уже получило одобрение. Заполнять документы придется жителям таких стран, как Америка, Молдова, Канада, Грузия, Украина. То есть всех тех стран, которые подписали с ЕС договор о безвизовом режиме. Всего в список попадут 60 государств.

В целом, следует отметить, что такое предложение выдвигалось и ранее. Основная цель данной системы заключается в том, чтобы проверить, могут ли иностранные граждане представлять каку-либо опасность безопасности страны, в которую въезжают.



Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, Шенгенская зона, безвизовый режим, биометрический паспорт
 
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