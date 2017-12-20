- Перемирие на Донбассе: в Минске объявили о важном решении21:48
- 54 000 детей Донецкой области получили подарки в день Святого Николая от фонда Бориса Колесникова и ХК Донбасс21:36
- РФ соединила свой берег с Крымом при помощи Керченского моста21:15
- Германия поможет нам с водой21:00
- Народные мстители объявили войну: прокуроры и чиновники в опасности20:48
- Донбасс отстраивают и благоустраивают20:38
- «Убийство» СЦКК: провокация, ведущая к эскалации19:45
- Новолуганское расстреляли накануне Дня Святого Николая19:30
- Донбасский фронт: Растут обстрелы и потери19:17
- Появилось видео мощного удара боевиков по позициям ВСУ19:01
РФ соединила свой берег с Крымом при помощи Керченского моста
Строители России завершили процесс сборки пролетов автодорожной части Керченского моста из незаконно аннексированного Крыма в расположенную недалеко Россию, передает replyua.net со ссылкой на «РИА Новости».
В соответствии с этим, мостовое полотно, длинна которого составляет 17 километров от Тамани до Крыма, уже собрано до конца. Частично эта дорога (более шести километров) располагается над морской акваторией, поднимаясь постепенно с 5 до 35 метров над фарватером Керчь-Еникальского канала.
Ожидается, что автомобили по мосту через Керченский пролив начнут в декабре 2018 года, а поезда – в декабре 2019-го. В общей стоимости проект обошелся российскому бюджету в 227,92 млрд рублей (около 4 млрд долларов).
Неделю назад глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что Украина вместе с другими государствами причерноморского бассейна может инициировать расследование экологической угрозы от строительства Россией Керченского моста в Крым. Со слов Луценко, задание Генеральной прокуратуры заключается в «противодействии экологической катастрофе, которая может возникнуть из-за строительства так называемого Керченского моста».
Теги: Россия, Донбасс, Крым, мост, Керченский пролив
- Россия готовит боевых аквалангистов для охраны моста через Керченский пролив
- Чубаров объяснил, как мост в Крым обернется катастрофой для россиян
- Россия поплатится за Керченский мост перед Украиной
- Великий пшик: компания Ротенберга "исчерпала все ресурсы" на Керченский мост
- Керченский мост: появились первые жертвы
- Эксперты: из-за Керченского моста Украина лишится товарооборота с другими странами
- Перемирие на Донбассе: в Минске объявили о важном решении21:48
- Донбасс отстраивают и благоустраивают20:38
- «Убийство» СЦКК: провокация, ведущая к эскалации19:45
- Новолуганское расстреляли накануне Дня Святого Николая19:30
- Донбасский фронт: Растут обстрелы и потери19:17
- Появилось видео мощного удара боевиков по позициям ВСУ19:01
- Россия заявила о готовности вернуть своих наблюдателей на Донбасс17:40
- У сил АТО на Донбассе крупные потери: появились подробности17:20
- Полицию Константиновки собираются пополнить детективы16:18
- Собчак рассказала, кто на самом деле спровоцировал и раздул конфликт на Донбассе16:01
- Эти недорогие продукты быстро снизят давление22:25
- Гороскоп здоровья-2018: описание самых опасных заболеваний для каждого знака Зодиака22:00
- Перемирие на Донбассе: в Минске объявили о важном решении21:48
- 54 000 детей Донецкой области получили подарки в день Святого Николая от фонда Бориса Колесникова и ХК Донбасс21:36
- РФ соединила свой берег с Крымом при помощи Керченского моста21:15
- Германия поможет нам с водой21:00
- Народные мстители объявили войну: прокуроры и чиновники в опасности20:48
- Донбасс отстраивают и благоустраивают20:38
- «Убийство» СЦКК: провокация, ведущая к эскалации19:45
- Новолуганское расстреляли накануне Дня Святого Николая19:30
- Эти недорогие продукты быстро снизят давление22:25
- Гороскоп здоровья-2018: описание самых опасных заболеваний для каждого знака Зодиака22:00
- Донбасс отстраивают и благоустраивают20:38
- «Убийство» СЦКК: провокация, ведущая к эскалации19:45
- Новолуганское расстреляли накануне Дня Святого Николая19:30
- Эксперты подсказали, от каких новогодних блюд лучше отказаться16:48
- Искусственный интеллект выиграл в покер два миллиона долларов из-за необычной стратегии09:01
- Передается через одежду: врачи предупредили об опасной болезни08:48
- Медики объяснили, какой ингредиент в оливье самый опасный07:55
- Люди "на той стороне" стали для жителей мирной территории как бы не совсем людьми20:31
- В зоне АТО появились красные круги и черные крестики
- В Кабмине Украины заявили о либерализации проверок переселенцев
- Савченко жестоко избили. Все лицо в синяках и перебит нос (ВИДЕО)
- ВАЖНО! Идет подготовка крупного наступления «ДНР» на Донбассе — названа дата штурма
- Политолог: Путина гонят с Донбасса по узкому коридору
- Российское гражданство для жителей Украины: Затулин рассказал о планах Кремля и назвал дату решения Путина по Украине
- "Наши" с "ненашими" не сходятся. Зарисовка с блокпостов у линии разграничения
- Захарченко приготовиться на выход: стало известно, кого Россия может поставить во главе ДНР
- Донбасский фронт: в бой брошены танки, у сил АТО - потери
- ДРУЗЬЯ, ДАВАЙТЕ ОБЪЯВИМ БОЙКОТ?! Крупная сеть электроники, работающая в Украине, открыла магазин в оккупированном Донецке