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Украинские пограничники усиливают меры безопасности

28.12.2017 15:12
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Украинские пограничники усиливают меры безопасности

Государственная пограничная служба Украины усиливает меры безопасности на период зимних праздников. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, передает Корреспондент.

Как отмечается, пограничники приступили к усиленному режиму несения службы на государственной границе и линии разграничения в зоне АТО в связи с тем, что перед праздниками на всех участках наблюдается динамичное движение граждан и транспортных средств.

Помимо этого, принимаются меры для обеспечения быстрого пересечения границы.

"Для этого в разы увеличено количество пограничных нарядов, к проверкам привлечены служебные собаки и используются все возможные технические средства", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе добавили, что на новогодние и рождественские праздники все КПВВ на административных границах с Крымом и в районе проведения АТО будут работать в штатном режиме.

Напомним, Государственная пограничная служба Украины усиливает охрану границы со странами Евросоюза.



Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, праздники, граница, пограничники, АТО, КПВВ, ГПСУ
 
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