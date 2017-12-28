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Украинские пограничники усиливают меры безопасности
Государственная пограничная служба Украины усиливает меры безопасности на период зимних праздников. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, передает Корреспондент.
Как отмечается, пограничники приступили к усиленному режиму несения службы на государственной границе и линии разграничения в зоне АТО в связи с тем, что перед праздниками на всех участках наблюдается динамичное движение граждан и транспортных средств.
Помимо этого, принимаются меры для обеспечения быстрого пересечения границы.
"Для этого в разы увеличено количество пограничных нарядов, к проверкам привлечены служебные собаки и используются все возможные технические средства", - говорится в сообщении.
В Госпогранслужбе добавили, что на новогодние и рождественские праздники все КПВВ на административных границах с Крымом и в районе проведения АТО будут работать в штатном режиме.
Напомним, Государственная пограничная служба Украины усиливает охрану границы со странами Евросоюза.
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, праздники, граница, пограничники, АТО, КПВВ, ГПСУ
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