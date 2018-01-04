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В Москве «засветился» Mercedes украинского нардепа с заклеенным украинским флагом
В Москве на Кутузовском проспекте свидетели видели автомобиль Mercedes S500 с номерными знаками Верховной Рады Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член Радикальной партии Олега Ляшко и секретарь Комитета ВРУ по вопросам правовой политики и правосудия Андрей Лозовой, передает inforesist.org.
«Друзья, помогите идентифицировать московского предателя. Известно ли кому-то, кто реально ездит на Mercedes S500 с номерными знаками АА 0070 ВР?» — пишет политик.
По его словам, это авто видели в Москве 2 января: «Флаг Украины – заклеен. Номера Верховной Рады ездят себе по столице оккупантов».
«Выданы они каким-то чудом следующем персонажу: Нестеренко Константин Николаевич, 1984 года рождения, проживающий Киев, Академика Вернадськоно 16-б, частный дом в Святошинском районе Киева», — отмечает Лозовой.
Политик допускает, что «вероятно, это народный депутат от Ивано-Франковщины Юрий Деревянко», который, возможно «к Курченко ездил».
Пользователи Сети сразу же поделились информацией о том, что Константин Нестеренко был помощником депутатов-регионалов Николая Демянко и Василия Хмельницкого в 5, 6 и 7 созыве парламента, а Mercedes S500 с номерами АА 0070 ВР точно принадлежит внефракционному нардепу Юрию Деревянко.
Теги: Украина, Донбасс, ВРУ, Российская Федерация, Москва, Верховная Рада, нардеп, оккупанты
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