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Важная информация для клиентов Ощадбанка

29.01.2018 17:00
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Важная информация для клиентов Ощадбанка

Пресс-служба Ощадбанка сообщает о том, что банк начал использовать технологию Cash by Code.

Это стало следующим шагом в совершенствовании новой интернет-платформы «Ощад 24/7». Работники банка делают все для того, чтобы клиентам было удобно пользоваться услугами банка. Теперь клиенты банка могут снимать наличные деньги без карточки, что позволит избежать проблем в непредвиденной ситуации. Услуга имеет высокий уровень безопасности, так как прошла несколько степеней проверки. 

Теперь для того, чтобы снять в банкомате деньги, не используя карту, клиент должен со своего мобильного войти в приложение «Ощад 24/7». Далее выбирается функция «Получение наличных баз карты». Затем клиенту следует указать сумму и мобильный номер. Тогда система будет автоматически формировать код, который состоит из двух частей. Первая часть кода показана клиенту в «Ощад 24/7», а вторую по СМС отправят на номер мобильного телефона. 

Далее в банкомате следует выбрать функцию «Наличные по коду» и за 15 минут ввести код на экране банкомата. После того, как банк проверит данные, клиент может получить деньги и чек.



Автор статьи: Наталья Рябчун
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Украина, Донбасс, Ощадбанк
 
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