Важная информация для клиентов Ощадбанка

29.01.2018 17:00

Пресс-служба Ощадбанка сообщает о том, что банк начал использовать технологию Cash by Code.

Это стало следующим шагом в совершенствовании новой интернет-платформы «Ощад 24/7». Работники банка делают все для того, чтобы клиентам было удобно пользоваться услугами банка. Теперь клиенты банка могут снимать наличные деньги без карточки, что позволит избежать проблем в непредвиденной ситуации. Услуга имеет высокий уровень безопасности, так как прошла несколько степеней проверки.



Теперь для того, чтобы снять в банкомате деньги, не используя карту, клиент должен со своего мобильного войти в приложение «Ощад 24/7». Далее выбирается функция «Получение наличных баз карты». Затем клиенту следует указать сумму и мобильный номер. Тогда система будет автоматически формировать код, который состоит из двух частей. Первая часть кода показана клиенту в «Ощад 24/7», а вторую по СМС отправят на номер мобильного телефона.



Далее в банкомате следует выбрать функцию «Наличные по коду» и за 15 минут ввести код на экране банкомата. После того, как банк проверит данные, клиент может получить деньги и чек.





