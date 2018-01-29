- В «ДНР» появились мошенники, звонящие абонентам «Феникса»21:00
- Гройсман рассказал о дальнейших этапах децентрализации20:40
- Порошенко назвал главное условие для победы над Россией - кадры20:01
- «Газовые» вандалы в Мариуполе разбивают счетчики19:48
- Размещение миссии ООН в Донбассе может начаться с линии разграничения19:30
- Житель Мариуполя организовал международный канал торговли людьми19:15
- Поранення виявилися смертельними: стало відомо про другу жертву стрілянини в Києві18:58
- Почему РФ не покинет Донбасс: названы главные причины18:20
- «ДНР» предлагает Vodafone запустить связь в ОРДО через Россию18:03
- Голови полетіли: НАБУ затримало чиновників, які завдали державі величезних збитків17:48
Важная информация для клиентов Ощадбанка
Пресс-служба Ощадбанка сообщает о том, что банк начал использовать технологию Cash by Code.
Это стало следующим шагом в совершенствовании новой интернет-платформы «Ощад 24/7». Работники банка делают все для того, чтобы клиентам было удобно пользоваться услугами банка. Теперь клиенты банка могут снимать наличные деньги без карточки, что позволит избежать проблем в непредвиденной ситуации. Услуга имеет высокий уровень безопасности, так как прошла несколько степеней проверки.
Теперь для того, чтобы снять в банкомате деньги, не используя карту, клиент должен со своего мобильного войти в приложение «Ощад 24/7». Далее выбирается функция «Получение наличных баз карты». Затем клиенту следует указать сумму и мобильный номер. Тогда система будет автоматически формировать код, который состоит из двух частей. Первая часть кода показана клиенту в «Ощад 24/7», а вторую по СМС отправят на номер мобильного телефона.
Далее в банкомате следует выбрать функцию «Наличные по коду» и за 15 минут ввести код на экране банкомата. После того, как банк проверит данные, клиент может получить деньги и чек.
Теги: Украина, Донбасс, Ощадбанк
- "Не давайте оружие, а то будем продолжать войну активнее". В чем смысл пресс-конференции "пожизненного вождя" Путина на языке подковерной иезуитской дипломатии. ВИДЕО
- Сотрудничество с МВФ сыграло с Украиной злую шутку
- На днях Украина получит новую американскую военную помощь
- Зачем Волкер едет в Украину перед встречей с Сурковым
- Война без конца. Почему бойня на Донбассе не заканчивается?
- Американец убил приемного сына из Донецка?
- В «ДНР» появились мошенники, звонящие абонентам «Феникса»21:00
- «Газовые» вандалы в Мариуполе разбивают счетчики19:48
- Размещение миссии ООН в Донбассе может начаться с линии разграничения19:30
- Житель Мариуполя организовал международный канал торговли людьми19:15
- «ДНР» предлагает Vodafone запустить связь в ОРДО через Россию18:03
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное17:15
- Боевики минируют территории в районе Горловки и Брянки16:40
- В аптеках Луганска изъяли украинские лекарства15:40
- Мариупольцы с подельником из “ЛНР” выманивали деньги у пенсионеров14:35
- В ОРДО ввели ограничение на продажу сим-карт «Феникса»11:40
- Гройсман рассказал о дальнейших этапах децентрализации20:40
- Таинство крещения: что надо знать родителям и крестным20:20
- Порошенко назвал главное условие для победы над Россией - кадры20:01
- «Газовые» вандалы в Мариуполе разбивают счетчики19:48
- Размещение миссии ООН в Донбассе может начаться с линии разграничения19:30
- Житель Мариуполя организовал международный канал торговли людьми19:15
- Поранення виявилися смертельними: стало відомо про другу жертву стрілянини в Києві18:58
- На грани: стало известно, почему Трамп не пойдет Путину на уступки18:40
- Почему РФ не покинет Донбасс: названы главные причины18:20
- «ДНР» предлагает Vodafone запустить связь в ОРДО через Россию18:03
- Таинство крещения: что надо знать родителям и крестным20:20
- Пять простых правил, как похудеть во время сна16:50
- Предсказания Нострадамуса начинают сбываться, - эксперты16:20
- Общий гороскоп на февраль 2018 года13:32
- Медики подсказали, как перестать зависеть от изменений погоды09:25
- Как состояние зубов оказывают влияние на все тело09:00
- Стало известно, кого комары кусают чаще всего08:46
- Одной достаточно: эта привычка загонит вас в могилу08:30
- Рейтинг знаков Зодиака: от тех, в кого легко влюбиться до сложных замкнутых особ08:11
- Супрун призвала украинцев не ждать болезни и вакцинироваться07:48
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- Переселенцам создают проблемы
- На донбасских пунктах пропуска произошли задержания
- Это должны знать все переселенцы
- "ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера
- "Сирена", "Гром" и "Заложник" накрыли Донетчину