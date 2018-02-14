В Грузии разочарованы решением Украины выслать Саакашвили в Польшу

14.02.2018 09:03

Правозащитница подчеркнула, что за преступления, пытки и бесчеловечное обращение, и преступления против грузинского народа, Саакашвили должен отбывать наказание в самой Грузии

Многие разочарованы решением властей Украины выслать Михаила Саакашвили в Польшу, а не экстрадировать его в Грузию.

Об этом заявила грузинская правозащитница Нана Какабадзе в эфире телеканала "Прямой".

"В Грузии все ожидают, что Украина передаст Саакашвили Грузии. Почему? Потому что, согласно закону Грузии, когда человек совершает преступления в стране, в той стране, где он осуществляет эти преступления, то в той стране он должен отсидеть. Так как те уголовные преступления, которые совершал Саакашвили в Грузии, мы ожидали, что он будет сидеть в тюрьме в Грузии. Мы ожидали, что он будет экстрадирован в Грузию. Но почему-то это не произошло, и украинское правительство передало Саакашвили Польше. Это, конечно, вызвало какие-то слухи и недовольство со стороны грузинского народа. Но факт есть фактом", – заявила Какабадзе.

Она подчеркнула, что за преступления, пытки и бесчеловечное обращение, и те преступления против грузинского народа, Саакашвили должен отбывать наказание в самой Грузии.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан вчера, 12 февраля, в киевском ресторане. За ним приехали три "буса". Позже стало известно, что политика задержали сотрудники Погранслужбы по поручению Миграционной службы. После задержания его сразу повезли в аэропорт и отправили самолетом в Варшаву (Польша).

В свою очередь в Генпрокуратуре рассказали, что будет с делами по Саакашвили, которые расследуются в Украине. Пресс-секретарь генпрокурор Лариса Сарган уверяет, что уголовные производства не будут закрыты.

Сам политик рассказал о своих планах: "Я буду возвращаться в Украину и я найду способ, как это сделать. Я думаю, что мы найдем пути, как это сделать абсолютно легально". Также он заявил, что не будет просить никакого политического спасения.

Источник: https://www.segodnya.ua