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Боевики ОРЛО боятся, что их телефон прослушивают в «МГБ ДНР»
23.02.2018 14:18
Боевики ОРЛО боятся, что их мобильные телефоны могут прослушивать боевики ОРДО.
Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил, что оккупанты запрещают всем пользоваться мобильным связью, кроме местного «ЛугаКома». Тымчук отметил: «Председателям комитетов народного совета ЛНР» выдали мобильные телефоны с картами местного оператора связи «ЛугаКом», с предупреждением, что пользоваться другими картами мобильной связи запрещено.
При этом среди самых «чиновников» распространяется информация, что все эти номера мобильной связи находятся на прослушке в органах МГБ ДНР».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, телефон, ДНР, ОРДЛО
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