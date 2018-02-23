Боевики ОРЛО боятся, что их телефон прослушивают в «МГБ ДНР»

23.02.2018 14:18

Боевики ОРЛО боятся, что их мобильные телефоны могут прослушивать боевики ОРДО.

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил, что оккупанты запрещают всем пользоваться мобильным связью, кроме местного «ЛугаКома». Тымчук отметил: «Председателям комитетов народного совета ЛНР» выдали мобильные телефоны с картами местного оператора связи «ЛугаКом», с предупреждением, что пользоваться другими картами мобильной связи запрещено.

При этом среди самых «чиновников» распространяется информация, что все эти номера мобильной связи находятся на прослушке в органах МГБ ДНР».

Источник: https://donpress.com