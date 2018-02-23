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Боевики ОРЛО боятся, что их телефон прослушивают в «МГБ ДНР»

23.02.2018 14:18
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Боевики ОРЛО боятся, что их телефон прослушивают в «МГБ ДНР»

Боевики ОРЛО боятся, что их мобильные телефоны могут прослушивать боевики ОРДО.

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил, что оккупанты запрещают всем пользоваться мобильным связью, кроме местного «ЛугаКома». Тымчук отметил: «Председателям комитетов народного совета ЛНР» выдали мобильные телефоны с картами местного оператора связи «ЛугаКом», с предупреждением, что пользоваться другими картами мобильной связи запрещено.

При этом среди самых «чиновников» распространяется информация, что все эти номера мобильной связи находятся на прослушке в органах МГБ ДНР».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, телефон, ДНР, ОРДЛО
 
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