Какие изменения готовит Кабмин в налоговое законодательство

28.02.2018 18:48

Министр соцполитики Андрей Рева рассказал о законопроекте, который предусматривает введение регрессивной шкалы уплаты Единого социального взноса (ЕСВ). Этот документ сейчас разрабатывает Кабмин. Его принятие позволит увеличить поступления Пенсионного фонда без повышения ставки ЕСВ.



При этом, как отметил чиновник, планируется ввести регрессивную шкалу уплаты ЕСВ на полную сумму полученной зарплаты. То есть, сумма самой зарплаты будет расти, а процент налога – снижаться. Сегодня предельная сумма, с которой взимается единый социальный взнос по ставке 22%, ограничена 15 минимальными зарплатами – 55,8 тыс. гривень.



Однако, по мнению Ревы, если введут такое нововведение, то бюджет Пенсионного фонда получит дополнительно более пяти миллиардов гривень. За счет 60 тысяч украинцев, получающих высокие зарплаты.

Источник: http://zi.dn.ua